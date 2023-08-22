В Кузбассе в разгаре уборочная кампания

По оперативным данным регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на 21 августа обмолочены почти 10,2 тысячи га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 1,6% от плана уборки, в том числе озимых — 5,4 тысячи га (24,5%).

К уборке раннеспелых сортов свеклы и капусты приступили в Беловском и Кемеровском округах.

Осенние полевые работы обеспечивают 1 752 единицы техники, в том числе 1 267 зерноуборочных комбайнов. Для подработки и сохранения зерна в период уборочной кампании запущены 314 зерноочистительных сушильных комплексов суточной производительностью 40,8 тысячи тонн. Кроме того, ведется заготовка кормов для сельскохозяйственных животных на зимне-стойловый период. На сегодняшний день заготовлено 51,7 тысячи тонн сена (49%), 129 тысяч тонн сенажа (42,3%).

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса