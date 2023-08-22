Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе в разгаре уборочная кампания

По оперативным данным регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на 21 августа обмолочены почти 10,2 тысячи га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 1,6% от плана уборки, в том числе озимых — 5,4 тысячи га (24,5%).

К уборке раннеспелых сортов свеклы и капусты приступили в Беловском и Кемеровском округах.

Осенние полевые работы обеспечивают 1 752 единицы техники, в том числе 1 267 зерноуборочных комбайнов. Для подработки и сохранения зерна в период уборочной кампании запущены 314 зерноочистительных сушильных комплексов суточной производительностью 40,8 тысячи тонн. Кроме того, ведется заготовка кормов для сельскохозяйственных животных на зимне-стойловый период. На сегодняшний день заготовлено 51,7 тысячи тонн сена (49%), 129 тысяч тонн сенажа (42,3%).

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Общество
Экономика
Топ
Белово
Кемерово
kuzbassnews.ru
22/08/2023
Общество
Экономика
Топ
Белово
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus