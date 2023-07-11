В Кузбассе владельцу личного подсобного хозяйства объявлено предостережение

В июне 2023 г. в адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу поступило информационное письмо от ГБУ «Мариинская СББЖ» о несоблюдении собственником ЛПХ Мариинского муниципального округа обязательных требований ветеринарного законодательства РФ, а именно об отказе предоставить сотрудникам ГБУ «Мариинская СББЖ» принадлежащих ему животных (крупный рогатый скот) для проведения обязательных противоэпизоотических, профилактических мероприятий.

На основании поступившей информации Управлением в отношении собственника ЛПХ объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства. Установлены сроки исполнения предостережения, предложено принять исчерпывающие меры в целях обеспечения соблюдения обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации. Предостережение находится на контроле Управления.