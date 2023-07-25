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В Кузбассе владельцу пасеки объявлено предостережение

 В июле 2023 г. в адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу поступило информационное письмо от ГБУ «Яшкинская СББЖ» о несоблюдении владельцем пасеки, в Яшкинском муниципальном округе, обязательных требований ветеринарного законодательства РФ, а именно: отсутствует ветеринарно - санитарный паспорт на пасеку, не проводятся противоэпизоотические мероприятия.

      Управлением в отношении владельца пасеки вынесено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства. Предостережение находится на контроле Управления.

Общество
kuzbassnews.ru
25/07/2023
Общество
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