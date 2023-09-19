В Кузбассе владельцу животных объявлено предостережение

В августе текущего года в адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу поступило обращение о нарушении гражданином г. Анжеро-Судженска правил содержания животных (свиней).

Для проверки фактов, изложенных в обращении было проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия (выездное обследование), по результатам которого установлено: территория хозяйства частично не огорожена, что не исключает возможности проникновения на эту территорию посторонних лиц, животных, включая животных без владельца и диких животных.

Указанный факт является нарушением требований «Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации», утв. приказом Минсельхозом России от 21.10.2020 №621.

По результатам проведенного мероприятия Управлением владельцу личного подсобного хозяйства объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства. Установлены сроки исполнения предостережения, предложено принять исчерпывающие меры в целях обеспечения соблюдения обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации. Предостережение находится на контроле в отделе внутреннего ветеринарного надзора.