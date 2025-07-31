В Кузбассе временно замедлят работу мобильного интернета

В некоторых районах области для повышения уровня безопасности вводятся временные ограничения на работу мобильного интернета.

В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуется пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi, которых не коснутся данные ограничения. Также будет доступна голосовая связь, отправка смс-сообщений, а вызвать экстренные службы по номеру 112 можно будет независимо от оператора связи,, сообщает пресс-центр Правительства Кузбасса.

Жителям рекомендуется заранее продумывать маршруты движения с помощью офлайн-карт, а также рассмотреть возможность альтернативных способов оплаты, не зависящих от мобильного интернета.

Фото: ИА Новости Кузбасса