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В Кузбассе временно замедлят работу мобильного интернета

В некоторых районах области для повышения уровня безопасности вводятся временные ограничения на работу мобильного интернета.

В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуется пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi, которых не коснутся данные ограничения. Также будет доступна голосовая связь, отправка смс-сообщений, а вызвать экстренные службы по номеру 112 можно будет независимо от оператора связи,, сообщает пресс-центр Правительства Кузбасса.

Жителям рекомендуется заранее продумывать маршруты движения с помощью офлайн-карт, а также рассмотреть возможность альтернативных способов оплаты, не зависящих от мобильного интернета.

 

Фото: ИА Новости Кузбасса

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31/07/2025
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