В Кузбассе введен запрет на использование беспилотников

По распоряжению губернатора Кузбасса в регионе запрещено использование беспилотных воздушных судов с 00:00 6 мая 2023 года по 24:00 9 мая.

Запрет распространяется и на период после майских праздников – до особого распоряжения по этому поводу. С 10 мая исключение сделано только для беспилотных воздушных судов, используемых органами власти в установленным порядке.

Меры безопасности на территории Кузбасса приняты во исполнение указа Президента РФ Владимира Путина с целью усиления охраны общественного порядка.

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