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В Кузбассе выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

При проведении мониторинга данных в ФГИС «Меркурий» сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу выявлено продление сроков годности продукции путем внесения данных в транзакцию «переработка/производство».

Так, уполномоченным лицом ООО «МПО «Скоморошка» был увеличен срок годности сырья «молоко пастеризованное» на 3 дня, а на предприятии ООО «Анжерские колбасы» ветеринарным специалистом был увеличен срок годности мясной продукции на 8 дней.

По факту выявленных нарушений юридическим лицам выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.

Управление напоминает, что при неоднократных критических ошибках в оформлении документов может быть приостановлен доступ в систему «Меркурий» сроком до 6 месяцев.

Общество
kuzbassnews.ru
15/05/2023
Общество
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