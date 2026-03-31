В Кузбассе вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве при трудоустройстве

Чебулинским районным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 57-летней женщины и ее 54-летнего сожителя. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).



Судом установлено, что в конце декабря 2019 года обвиняемая, занимая должность начальника отдела ГАУ «УМФЦ Кузбасса», фиктивно трудоустроила своего родственника на должность рабочего по обслуживанию зданий. До марта 2025 года мужчина числился работником учреждения, ему начислялась и выплачивалась заработная плата и премии, однако фактически он трудовые обязанности не исполнял.



Кроме того, в декабре 2022 года обвиняемая аналогичным образом фиктивно трудоустроила его в это же учреждение по совместительству на должность курьера, а в октябре 2023 года - своего сожителя, в тот момент фактически проживавшего и выполнявшего свои трудовые функции по реальному месту работы на территории Ижморского муниципального округа. В результате преступных действий женщины и ее сожителя ГАУ «УМФЦ Кузбасса» причинен имущественный вред на общую сумму свыше 900 тыс. рублей.



Родственник обвиняемой по состоянию здоровья не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и большую часть периода фиктивного трудоустройства проходил лечение в специализированном учреждении.



Обвиняемые признали вину в полном объеме, частично возместили причиненный ущерб на общую сумму более 800 тыс. рублей.



С учетом позиции прокурора бывшему руководителю суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, ее сожителю – 2 лет лишения свободы условно.



В рамках уголовного дела прокурором заявлен иск о взыскании с соучастников ущерба, причиненного преступными действиями, который судом удовлетворен соразмерно не возмещенному ими ущербу.

Приговор не вступил в законную силу. Фото: пресс-служба Прокуратуры области