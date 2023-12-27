В Кузбассе вынесен обвинительный приговор за убийство 15-летней давности

Сегодня Кемеровский областной суд вынес приговор жителю г. Прокопьевска на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Вердиктом коллегии присяжных заседателей установлено, что виновный заподозрил в краже своего имущества двух мужчин. С целью наказать потерпевших в феврале 2008 года осужденный под предлогом проведения ремонтных работ пригласил их на встречу к себе домой. По прибытии он произвел множественные выстрелы в жизненно-важные органы мужчин, от которых наступила смерть последних.

После чего с целью сокрытия следов преступления в этот же вечер при помощи двоих знакомых виновный вывез на автомобиле тела убитых на кладбище Прокопьевского района, где закопал в заранее приготовленную могилу.

Подсудимый не признавал вину как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании.

Благодаря грамотно выстроенной тактике государственного обвинителя в предоставлении доказательств присяжные заседатели большинством голосов приняли решение о виновности прокопчанина и отсутствии оснований для снисхождения при назначении ему наказания.

С учетом позиции обвинения, суд наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Надзор за расследованием данного уголовного дела осуществляло управление Генеральной прокуратуры России по Сибирскому федеральному округу, обвинительное заключение по нему утверждал заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Фото: пресс-служба прокуратуры области