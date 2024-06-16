В Кузбассе высадили цветочную композицию в виде сердца — одного из символов Года семьи

Созданием необычной клумбы занимались родители с детьми, в том числе многодетные, а также бабушки и дедушки с внуками. На лужайке возле конечной станции детской железной дороги «Пионерская» в Кемерове участники акции высадили 800 цветов в форме сердца — символа Года семьи.

Ландшафтные дизайнеры «Зеленстроя» подготовили почву и растения, сформировали контуры будущего цветника. Композиция состоит из двух половинок: розовая часть — 400 цветов бегонии, голубая — 400 цветов агератума. Озеленители заверили, что клумба-символ Года Семьи будет радовать нарядным видом до самых заморозков.



Для участников акции специалисты Центра «Семья» провели викторину, представители благотворительного фонда «Счастье детям» подарили канцелярские принадлежности и пригласительные в театр.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса