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В Кузбассе выявлен факт недостоверного декларирования масличной культуры - рапса.

 В ноябре текущего года специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности экспортируемого с территории Кузбасса зерна в отношении  индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность на территории Тисульского района Кемеровской области-Кузбасса.

       В ходе мероприятия установлено, что индивидуальный предприниматель при регистрации декларации о соответствии указал массу партии рапса в количестве 4000 тонн, которая превышает более чем на 200 тонн  массу собранного урожая  в весе после доработки (3 773 тонн).

     Кроме того, при оформлении декларации о соответствии на бумажном носителе отсутствует оптически считываемый матричный код (QR-код).

      Таким образом, по фактам недостоверного декларирования соответствия продукции и несоответствия декларации о соответствии требованиям к декларациям о соответствии, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) Евразийского экономического союза, Управлением Россельхознадзора  30 ноября 2023 года принято решение о признании декларации о соответствии недействительной и ее действие прекращено.

    Индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при декларировании зерна.

Общество
kuzbassnews.ru
08/12/2023
Общество
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