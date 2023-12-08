В ноябре текущего года специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности экспортируемого с территории Кузбасса зерна в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность на территории Тисульского района Кемеровской области-Кузбасса.

В ходе мероприятия установлено, что индивидуальный предприниматель при регистрации декларации о соответствии указал массу партии рапса в количестве 4000 тонн, которая превышает более чем на 200 тонн массу собранного урожая в весе после доработки (3 773 тонн).

Кроме того, при оформлении декларации о соответствии на бумажном носителе отсутствует оптически считываемый матричный код (QR-код).

Таким образом, по фактам недостоверного декларирования соответствия продукции и несоответствия декларации о соответствии требованиям к декларациям о соответствии, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) Евразийского экономического союза, Управлением Россельхознадзора 30 ноября 2023 года принято решение о признании декларации о соответствии недействительной и ее действие прекращено.

Индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при декларировании зерна.