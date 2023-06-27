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В Кузбассе выявлен факт недостоверного декларирования зерна

 В июне текущего года специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в отношении  сельхозтоваропроизводителя, осуществляющего деятельность на территории Ижморского района  Кемеровской области-Кузбасса.

       В ходе мероприятия установлено, что предпринимателем, при регистрации декларации о соответствии на пшеницу, была почти в три раза завышена масса партии (2000 тонн), по сравнению с массой собранного урожая пшеницы в весе после доработки (710 тонн).

     Управлением Россельхознадзора, по факту недостоверного декларирования соответствия продукции, принято решение о признании декларации о соответствии недействительной и 21 июня 2023 года ее действие прекращено.

    С целью дальнейшего недопущения нарушений, предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при декларировании зерна.

 

Общество
kuzbassnews.ru
27/06/2023
Общество
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