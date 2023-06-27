В Кузбассе выявлен факт недостоверного декларирования зерна

В июне текущего года специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в отношении сельхозтоваропроизводителя, осуществляющего деятельность на территории Ижморского района Кемеровской области-Кузбасса.

В ходе мероприятия установлено, что предпринимателем, при регистрации декларации о соответствии на пшеницу, была почти в три раза завышена масса партии (2000 тонн), по сравнению с массой собранного урожая пшеницы в весе после доработки (710 тонн).

Управлением Россельхознадзора, по факту недостоверного декларирования соответствия продукции, принято решение о признании декларации о соответствии недействительной и 21 июня 2023 года ее действие прекращено.

С целью дальнейшего недопущения нарушений, предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при декларировании зерна.