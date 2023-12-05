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В Кузбассе выявлен факт недостоверного декларирования зерна

 В октябре текущего года специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу, при мониторинге данных содержащихся в ФГИС Росаккредитации (fsa.gov.ru), а так же имеющихся данных о юридическом лице осуществляющем деятельность на территории Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области-Кузбасса, проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна.

       В ходе мероприятия установлено, что юридическое лицо при регистрации декларации о соответствии указало массу партии ячменя на кормовые цели в количестве 500,0 тонн. Вместе с тем, масса собранного урожая зерна в весе после доработки составила всего 391,0 тонн.

Управлением Россельхознадзора юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а декларация о соответствии признана недействительной на основании Решения от 18 октября 2023 года.

Общество
kuzbassnews.ru
05/12/2023
Общество
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