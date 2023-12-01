В Кузбассе выявлен очаг опасного растения

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу информирует:

в связи с выявлением карантинного вредного организма – «Повилики рода Cuscuta Linnaeus», в целях предотвращения распространения выявленного карантинного объекта по территории Кемеровской области – Кузбассу и Российской Федерации приказом Управления от 22.11.2023 №104 введен карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона по карантинному объекту - Повилики рода Cuscuta Linnaeus в границах кадастрового квартала 42:07:0104007 на территории Кемеровской области – Кузбасса, Мариинского муниципального округа, г. Мариинска (садовое общество «Калинка») на площади 13,27 га – (площадь очага -3,5га).

Повилика не имеет корней и листьев. Стебель нитевидный или шнуровидный, желтоватый, зеленовато-жёлтый или красноватый. Повилика обвивается вокруг растения-хозяина, внедряет в его ткань «присоски» (гаустории) и питается его соками. Повилика поражает различные культуры: сахарную свеклу, картофель, морковь, петрушку, лук, арбуз, тыкву, огурец, горох, томат, рапс, овес, ячмень, сою, люцерну, клевер, лен, донник, тимофеевку, вику, малину, виноград и др., а также декоративные и дикорастущие травянистые и древесные растения.

В карантинной фитосанитарной зоне принимают следующие карантинные фитосанитарные меры:

Запрещается:

- использовать территорию очага для выращивания семенного материала;

- вывоз почвы и грунта за пределы границ очага;

- использование почвы из очага для набивки парников;

- вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д.

Допускается:

- вывоз и реализация подкарантинной продукции, выращенной в очаге, при условии отсутствия в ней семян повилики, подтвержденное результатами лабораторных исследований.

Установленные карантинные фитосанитарные меры обязательны для исполнения владельцами, пользователями и арендаторами, хозяйствующими субъектами, осуществляющими переработку, хранение, перевозку и реализацию подкарантинной продукции в границах установленной приказом карантинной фитосанитарной зоны и распространяются на растения повилики, пораженные растения-хозяева, выращенные в очаге, почву, а также на сельскохозяйственные орудия и инструменты, сельскохозяйственную технику, транспортные средства, упаковочный материал (тару), одежду и обувь, которые использовали для работы в очаге и/или при вывозе из очага.

Перемещение подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны в пределах Российской Федерации производится по карантинным сертификатам, выдаваемым Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу на основании экспертного заключения аккредитованной лаборатории о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции.