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В Кузбассе выявлен опасный карантинный вредитель древесины большой черный еловый усач.

В ходе проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора)               на основании заявки ООО «Производственно-торговая компания Дело» в апреле  сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу проведён досмотр подкарантинной продукции подготовленной для экспорта в Китайскую Народную Республику. В ходе проведения досмотра 38 партий подкарантинной продукции - пиломатериалы обрезные хвойных пород (сосна обыкновенная, ель, пихта сибирская), общим объёмом 1786 м3  были обнаружены признаки поражения и заселения  подкарантинной продукции вредными организмами  -  ходы вредителей леса рода Monochamus диаметром более             3-х мм. со следами жизнедеятельности (буровая мука). От каждой партии подкарантинной продукции подготовленной на экспорт в Китайскую Народную Республику были отобраны образцы подкарантинной продукции со следами повреждений вредными организмами и направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ» для установления карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции.

Согласно сведений, полученных Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу» от ФГБУ «ВНИИЗЖ» 18.04.2023,                            о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, принадлежащей                    ООО «ПТК ДЕЛО», в 5 случаях  были выявлены карантинные для Китайской Народной Республики организмы - большой черный еловый усач (Monochamus urussovii Fisch), личинки в количестве 5 шт.

Большой черный еловый усач (Monochamus urussovii Fisch) для Китайской Народной Республики является карантинным вредным организмом, а также имеет карантинное значение для стран Евразийского экономического союза, куда входит Российская Федерация. Лесоматериалы хвойных пород, перемещаемые по Таможенной территории Евразийского экономического союза, должны быть свободными от карантинных объектов (в данном случае от большого черного елового усача (Monochamus urussovii Fisch)), согласно п. 45 Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза (утвержденных Решением Совета Евразийской Экономической Комиссии от 30.11.2016 №157).

Жуки усачи относятся к одному из самых многообразных семейств, характерной особенностью представителей которых являются длинные усы: их длина может в несколько раз превышать размеры самого насекомого. Часто жуков усачей называют еще и дровосеками. Их именуют так из-за того, что питаются насекомые исключительно древесиной, чем наносят непоправимый вред лесным угодьям и самому человеку. К зараженной партии подкарантинной продукции приняты меры обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности (обеззараживание методом газации с применением  пестицида).

Общество
kuzbassnews.ru
03/05/2023
Общество
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