В Кузбассе за 3 квартала 2023 года признаны недействительными 49 декларации о соответствии на зерно

За 9 месяцев 2023 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу при проведении контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами на территории Кемеровской области — Кузбасса по фактам недостоверного декларирования соответствия зерна признаны недействительными 49 деклараций о соответствии.

Основаниями для признания деклараций недостоверными послужили следующие причины: отсутствие исследований на остаточное количество пестицидов, примененных при производстве зерна; проведение исследований зерна по методам, не включенным в перечень стандартов Таможенного союза; нарушение правил оформления, предусмотренных единой формой декларации; декларирование завышенного объема зерна в сравнении с собранным урожаем.

Хозяйствующим субъектам выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований технического регламента при оформлении декларации о соответствии.