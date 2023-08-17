Государственным инспектором отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу 28 июля 2023 года в ходе контрольно-надзорного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом – выездного обследования на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенного в границах Чебулинского муниципального округа были установлены признаки нарушения земельного законодательства Российской Федерации – часть земельного участка заросла сорной растительностью и не используется для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным производством, деятельности.

Зарастание земель сорной растительностью приводит к ухудшению качества земель, а также является источником воспламенения и быстрого распространения очага возгорания в результате неосторожного обращения с огнём, что может повлечь за собой угрозу имуществу, жизни и здоровью жителей, находящихся в непосредственной близости от земельного участка, населенного пункта.

По результатам выездного обследования собственнику земельного участка объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.