В Кузбассе завершено расследование уголовного дела о хищении почти пятисот железнодорожных деталей

Сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 57-летнего жителя Кемеровской области, подозреваемого в хищении почти 500 железнодорожных деталей с территории одной из железнодорожных организаций.



Транспортные полицейские установили, что злоумышленник, работая охранником этого предприятия, проник в один из цехов и похитил со стеллажа кладовой гайки и наружные пружины. Похищенные детали подозреваемый вывез на личном автомобиле с территории предприятия и планировал часть из них продать, а другую часть использовать для ремонта сельскохозяйственной техники.



В отношении мужчины отделением дознания Кузбасского ЛУ МВД России было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), расследование которого в настоящее время завершено. Фигуранту грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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