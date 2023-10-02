Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела о хищении почти пятисот железнодорожных деталей

Сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 57-летнего жителя Кемеровской области, подозреваемого в хищении почти 500 железнодорожных деталей с территории одной из железнодорожных организаций.

Транспортные полицейские установили, что злоумышленник, работая охранником этого предприятия, проник в один из цехов и похитил со стеллажа кладовой гайки и наружные пружины. Похищенные детали подозреваемый вывез на личном автомобиле с территории предприятия и планировал часть из них продать, а другую часть использовать для ремонта сельскохозяйственной техники.

В отношении мужчины отделением дознания Кузбасского ЛУ МВД России было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), расследование которого в настоящее время завершено. Фигуранту грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

 

Фото из открытых источников

Происшествия
kuzbassnews.ru
02/10/2023
Происшествия
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus