В Кузбассе завершился предновогодний конкурс «Лучший Дед Мороз Сибири – 2023»

В этом году он впервые прошел в Тяжинском округе. В соревновании волшебников приняли участие 28 Дедов Морозов, в том числе представитель Донецкой Народной Республики.

В ходе традиционного конкурса участники пели, танцевали, показывали сценки, играли на музыкальных инструментах. Также посетили школы, детские сады, клубы, дома престарелых и реабилитационные центры муниципалитета: поздравили местных жителей с наступающими праздниками и вручили сувениры. На центральной площади поселка Тяжинский прошел зимний танцевальный флешмоб.

Титул лучшего Деда Мороза Сибири и главный приз – эксклюзивный костюм – получил Сергей Фильченко из города Топки. Он работает звукорежиссером во Дворце культуры «Цементник». Специальный приз от Тяжинского округа вручен режиссеру ДК поселка Трудармейский Прокопьевского округа Александру Горбунову. Еще один костюм достался Александру Полякову из Горловки (ДНР).