В Кузбассе завершился второй этап широкомасштабной профилактической операции Росгвардии

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Кемеровской области завершили второй этап операции «Безопасный дом, подъезд, квартира». Почти 450 представителей войск правопорядка были задействованы в предотвращении краж с различных объектов, квартир и гаражей.

В течение недели росгвардейцы посетили более 4,6 тысячи жителей и провели встречи с 224 трудовыми коллективами Кузбасса. Росгвардейцы предоставили гражданам информацию о правилах личной и имущественной безопасности, предупредили жильцов многоквартирных домов не оставлять личные вещи без присмотра в подъездах и напомнили закрывать окна и двери при выходе из дома.

Росгвардия обращает внимание, что квартирные кражи по-прежнему являются распространенным видом преступлений. Чаще всего преступники действуют, когда они уверены, что владельцы отсутствуют дома. Поэтому жителям рекомендуется принимать дополнительные меры для защиты своего имущества. Например, не разглашать информацию о своем отсутствии в городе через социальные сети, устанавливать надежные двери и замки. Жителям первых этажей рекомендуется установка решеток на окнах и лоджиях. Установка охранной сигнализации является самым надежным способом защиты себя и имущества, так как в случае проникновения посторонних лиц на объект, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии моментально получат информацию и предпримут соответствующие меры для защиты имущества граждан.

Помимо бесед с населением, росгвардейцы провели тактико-специальные учения по задержанию злоумышленников, проникших на охраняемые объекты.

Стремительно развиваясь, служба вневедомственной охраны Росгвардии постоянно совершенствует свои возможности. В настоящее время введены в эксплуатацию новейшие технические разработки, которые позволяют осуществлять контроль за местоположением и состоянием транспортных средств в режиме реального времени. Общее количество объектов, а также мест проживания и хранения имущества граждан, переданных под защиту вневедомственной охраны Кузбасса, превышает 36 тысяч.

Фото: Росгвардия