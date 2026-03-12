В Кузбассе женщина оштрафована за публичную демонстрацию символики террористической организации

31-летняя осуждённая, отбывающая 14-летний срок лишения свободы за покушение на государственную измену, публично в исправительном учреждении продемонстрировала другим осуждённым женщинам татуировку с символом подразделения танковой дивизии нацистской Германии, схожей с изображением символики запрещённой в России террористической организации киевского преступного режима.

Как следует из материалов дела об административном правонарушении, в конце января 2025 года 31-летняя женщина, отбывающая в исправительной колонии длительный срок лишения свободы за покушение на государственную измену, в комнате по воспитательной работе сняла верхнюю одежду и продемонстрировала другим осуждённым свою татуировку, схожую с изображением символики запрещённой в России террористической организации киевского преступного режима.

Позже она объяснила, что татуировка была нанесена ею более 10 лет назад, так как она являлась представителем радикальной культуры, входящей в околофутбольное фанатское движение. Ей известно, что эта символика по решению суда признана экстремистской и её публичная демонстрация запрещена законодательством. Тем не менее, в конце января 2025 года она продемонстрировала свою татуировку другим осуждённым с пояснением её значения.

В суде при рассмотрении дела женщина признала вину в совершении правонарушения и не отрицала установленные факты. Также пояснила, что раскаивается в содеянном.

При этом в материалах дела имеется справка администрации исправительного учреждения, из которой следует, что за период отбывания наказания осуждённая с просьбой о предоставлении возможности удалить татуировку с нацистской символикой не обращалась. Данную татуировку она не скрывает.

Суд, учитывая отсутствие отягчающих и наличие смягчающего наказание обстоятельства в виде признания вины, а также личность правонарушительницы и её имущественное положение, назначил административное наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд