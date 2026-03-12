Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе женщина оштрафована за публичную демонстрацию символики террористической организации

31-летняя осуждённая, отбывающая 14-летний срок лишения свободы за покушение на государственную измену, публично в исправительном учреждении продемонстрировала другим осуждённым женщинам татуировку с символом подразделения танковой дивизии нацистской Германии, схожей с изображением символики запрещённой в России террористической организации киевского преступного режима.

Как следует из материалов дела об административном правонарушении, в конце января 2025 года 31-летняя женщина, отбывающая в исправительной колонии длительный срок лишения свободы за покушение на государственную измену, в комнате по воспитательной работе сняла верхнюю одежду и продемонстрировала другим осуждённым свою татуировку, схожую с изображением символики запрещённой в России террористической организации киевского преступного режима.

Позже она объяснила, что татуировка была нанесена ею более 10 лет назад, так как она являлась представителем радикальной культуры, входящей в околофутбольное фанатское движение. Ей известно, что эта символика по решению суда признана экстремистской и её публичная демонстрация запрещена законодательством. Тем не менее, в конце января 2025 года она продемонстрировала свою татуировку другим осуждённым с пояснением её значения.

В суде при рассмотрении дела женщина признала вину в совершении правонарушения и не отрицала установленные факты. Также пояснила, что раскаивается в содеянном.

При этом в материалах дела имеется справка администрации исправительного учреждения, из которой следует, что за период отбывания наказания осуждённая с просьбой о предоставлении возможности удалить татуировку с нацистской символикой не обращалась. Данную татуировку она не скрывает.

Суд, учитывая отсутствие отягчающих и наличие смягчающего наказание обстоятельства в виде признания вины, а также личность правонарушительницы и её имущественное положение, назначил административное наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

 

Фото: Мариинский городской суд 

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
12/03/2026
Происшествия
Мариинск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus