В Кузбассе житель Мариинска упорно пытался доказать законность получения прав на управление самоходными машинами

Ранее мы рассказывали о результатах проверки прокуратурой г.Мариинска сферы безопасности дорожного движения, итогом которой решениями суда у нескольких мариинцев были прекращены действия прав на управление самоходными машинами. Но из семерых административных ответчиков лишь один 35-летний мариинец не согласился с таким решением, упорно пытаясь доказать, что он действительно проходил обучение на получение профессий тракторист и водитель внедорожных транспортных средств в Мариинском политехническом техникуме…

Прокурор в административном исковом заявлении, в числе прочего, указывал, что в Мариинском политехническом техникуме отсутствовали сведения о прохождении 35-летним мариинцем обучения на право управления самоходными машинами, которое в обязательном порядке требуется для допуска к экзамену на получение удостоверения тракториста-машиниста. Более того, свидетельства с серией ТА 278***, одно из которых имеется у мариинца, техникумом никогда не выдавались. По мнению прокурора, отсутствие факта прохождения соответствующего обучения создаёт угрозу жизни и здоровью людей.

Мариинец с требованиями прокурора не согласился, утверждая, что в 2017 году он действительно проходил профессиональное обучение в Мариинском политехническом техникуме на получение профессий тракториста и водителя внедорожных мототранспортных средств. С его слов, после прохождения обучения им были сданы экзамены, и 1 апреля 2017 года им было получено свидетельство о прохождении обучения. В январе 2020 года он предоставил в Мариинскую инспекцию Управления Гостехнадзора Кузбасса все необходимые документы, сдал экзамены и получил удостоверение тракториста-машиниста на право управления самоходными машинами категорий «AI» и «C». Также утверждал, что представленные прокурором в суд доказательства не опровергают факт его обучения в техникуме.

Тем не менее, представленные доказательства убедили суд, что мариинец не проходил обязательное соответствующее обучение. В Мариинском политехническом техникуме книга регистрации свидетельств о прохождении обучения за 2017 год не содержит сведения об административном ответчике. Более того, свидетельства о прохождении обучения с серией ТА 278***, одно из которых мариинец представил в Гостехнадзор Кузбасса, техникумом никогда не выдавались. Не заводилось в техникуме на него и личное дело в качестве обучающегося.

В результате суд прекратил действие права мариинца на управление самоходными машинами, возникшее на основании удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) по категориям «АI» и «С» со сроком действия до конца января 2030 года.

Не согласившись с решением суда, мариинец обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию. Но на днях судебная коллегия по административным делам Кемеровского областного суда оставила судебный акт первой инстанции без изменения.

Тем не менее, у жителя Мариинска есть право на кассационное обжалование судебных постановлений, которым он может воспользоваться в течение шести месяцев.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников