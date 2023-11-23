В Кузбассе жительница Мариинска через суд заставила местные власти продлить договор найма жилого помещения

Более 15 лет назад жительнице Кузбасса и её сыну для проживания по договору коммерческого найма была предоставлена муниципальная квартира как лицам, относящимся к категории «малоимущие граждане». Однако при очередном обращении женщины в местную администрацию о продлении срока договора коммерческого найма на очередные пять лет ей было направлено уведомление о грядущем расторжении договора найма…

Из материалов дела следует, что более 15 лет тому назад жительнице Мариинска и её сыну местными органами власти на пять лет была предоставлена муниципальная квартира по договору коммерческого найма как лицам, относящимся к категории «малоимущие граждане». Позже этот договор неоднократно продлевался. Квартира была предоставлена в неудовлетворительном состоянии: электропроводка находилась в аварийном состоянии, не было централизованного слива, двери и окна были в ветхом состоянии. Да и электроснабжения не было.

Все прошедшие годы женщина добросовестно выполняла условия договора, в том числе отремонтировала квартиру. Помимо прочего, она заменила полы, установила «пластиковые» окна, заменила двери, провела слив до централизованной канализации. Также полностью оборудовала санузел, провела новую электропроводку и заменила счётчик электроэнергии. Для проведения ремонта она оформила потребительские кредиты на общую сумму более 700 тысяч рублей, выплачивать которые будет до весны 2025 года.

В начале декабря 2022 года истёк очередной срок продления договора найма квартиры, и женщина обратилась к главе Мариинского муниципального округа с заявлением об оформлении дополнительного соглашения об очередном продлении договора найма. Однако выяснилось, что ещё в 2020 году женщина была снята с учёта в качестве нуждающихся в жилых помещениях по категории «малоимущие граждане» по причине улучшения её материального положения. Поэтому весной 2023 года ей было направлено уведомление о продлении договора найма лишь до июня того же года и о грядущем расторжении договора найма. При этом ранее муниципалитет не уведомлял её о таких решениях.

В связи с возникшей ситуацией женщина на личном приёме обратилась к главе Мариинского муниципального округа, который выслушав её и начальника жилищного отдела администрации, посоветовал нанимательнице обратиться в суд, что она и сделала с помощью адвоката.

В судебном заседании представители муниципалитета настаивали на том, что женщина утратила право найма жилого помещения и просили в иске отказать.

Однако в суде было установлено, что муниципалитет направил уведомление об освобождении жилого помещения уже после истечения срока очередного продления договора найма, хотя в соответствии с действующим законодательством обязаны были это сделать гораздо раньше – не позднее, чем за три месяца до истечения срока этого договора.

Поэтому суд признал договор коммерческого найма жилого помещения продлённым на новый пятилетний срок – по 4 декабря 2027 года.

Не согласившись с решением суда, муниципалитет обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию. Однако Кемеровский областной суд, а позже и Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставили решение суда первой инстанции без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников