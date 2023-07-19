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В Кузбасскино состоялся Фестиваль Попкорна

В рамках летней оздоровительной кампании «Кузбасское лето - 2023»
16 июля в 12:00 в Летнем парке Кузбасскино состоялся фестиваль попкорна.


Попкорн уже давно стал неотъемлемым атрибутом при просмотре кино - сладкий, соленый, сырный, карамельный и просмотр фильма в кинотеатре уже сложно представить без этого снека.


Перед мастер-классом участники посмотрели ролик об истории возникновения попкорна и его производстве. При входе на площадку летнего парка каждый участник получил "чек-лист фестиваля попкорна", где помимо главного пункта - приготовить попкорн, были указаны различные игры и активности: сыграть в "правда\ложь" с ведущим, собрать дженгу, написать пожелание или отзыв, получить предсказание на день. Выполнение всех пунктов чек-листа предоставило гостям возможность выбора фильма к просмотру.


Каждый смог принять участие в мастер-классе по изготовлению попкорна на профессиональном оборудовании, а также получить в подарок сладкую вату.


В завершении программы участники сделали памятные фотографии на тематической фотозоне и посмотрели мультфильм из областного фильмофонда Кузбасскино.
Подробности по телефону: 36-43-69.

 

Фото из открытых источников

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19/07/2023
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