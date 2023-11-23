В «Кузбасской Топливной Компании» модернизировали систему очистки воздуха на экскаваторах

Специалисты разреза «Виноградовский» – филиала АО «Кузбасская Топливная Компания» в 2023 году модернизировали систему очистки поступающего воздуха на гидравлических экскаваторах Komatsu PC400.

В условиях забоя воздушные фильтры часто забиваются угольной пылью, вследствие чего двигатель внутреннего сгорания теряет мощность. Машинистам экскаваторов приходилось в течение смены останавливать работу техники для продувки воздушной системы и удаления пыли. При этом сами воздушные фильтры в таких условиях приходят в негодность в два раза чаще установленных нормативов.

Чтобы решить эту проблему, заместитель главного механика разреза «Виноградовский» Александр Шелкович предложил устанавливать на корпус экскаватора дополнительный циклоны для очистки поступающего воздуха.

– Ранее экскаваторы попадали в ремонтно-механический участок на профилактические работы по замене фильтрующих элементов чаще нормативных сроков. Мы решили, что модернизация системы очистки поступающего воздуха с установкой дополнительных пылеуловителей (циклонов) поможет решить эту проблему, – пояснил Александр Шелкович.

Для тестирования системы очистки воздуха специалисты компании «GY System» установили дополнительные циклоны на два гидравлических экскаватора Komatsu PC400. За время тестирования система показала свою эффективность: до модернизации необходимо было менять воздушный фильтр каждые 250 моточасов, после – каждые 1 500 моточасов.

– Реализация проекта позволила минимизировать линейные простои экскаваторов, а также увеличить срок службы фильтров. Теперь такая система очистки поступающего воздуха будет установлена на все гидравлические экскаваторы и буровые установки разреза – всего 30 единиц техники, – рассказал заместитель директора по ремонту и эксплуатации оборудования разреза «Виноградовский» Дмитрий Серг.

Фото: «Кузбасская Топливная Компания»