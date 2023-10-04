В Кузбасской транспортной полиции подвели итоги первого этапа конкурса «Мои родители работают в полиции»

В Кузбассе в отборочном этапе Всероссийского конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции» приняли участие дети полицейских в возрасте от 6 до 14 лет. В общей сложности было представлено 9 рисунков, которые мальчишки и девчонки подготовили, как самостоятельно, так и под чутким руководством родителей. В работах было отражено видение сотрудника полиции глазами ребенка. Для этого ребята использовали акварельные краски, фломастеры и карандаши.

Членам жюри из числа представителей Общественного совета, Совета ветеранов и сотрудников Кузбасского ЛУ МВД России было очень сложно отдать предпочтение одному рисунку, потому что все работы детей пронизаны искренней любовью и гордостью за своих родителей, избравших нелегкую профессию служителей закона.

По итогу победители все-таки были определены: лидером отборочного этапа в возрастной группе от 6 до 8 лет стала Варвара Варваштян, 6 лет - племянница командира отделения ОР ППСП Кузбасского ЛУ МВД России. Девочка изобразила полицейского на железнодорожном вокзале города Кемерово. Варвара занимается рисованием, танцами и учится играть в шахматы. Девочка с радостью принимает участие в конкурсах, проводимых Кузбасским ЛУ МВД России.

В возрастной группе от 9 до 11 лет первые места получили два участника Анастасия Крючко – дочь оперуполномоченного ОКОН Кузбасского ЛУ МВД России. Девочка на рисунке изобразила маму в окружении поезда, самолета и катера – атрибутов железнодорожного, воздушного и водного транспорта. Настя увлекается рисованием, посещает профессиональные тренировки по синхронному и подводному плаваниям и уже имеет юношеский разряд.

Также в этой возрастной группе занял первое место Вячеслав Бухтояров, девятилетний сын оперуполномоченного Кемеровского ЛПП Кузбасского ЛУ МВД России. Мальчик изобразил папу полицейского, который спешит на работу. Кроме рисования Слава увлекается легкой атлетикой и шахматами.

Победители отборочного этапа конкурса примут участие в следующем этапе, проводимом в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу. Все участники конкурса будут награждены почетными грамотами и сладкими подарками.

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России