В Кузнецком районе Новокузнецка появилась еще одна аллея

Новую аллею в Кузнецком районе высадили сотрудники и ветераны Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ.

В мероприятии также приняли участие учащиеся образовательных учреждений, волонтеры, депутаты Новокузнецкого городского совета народных депутатов, сотрудники администрации Кузнецкого района, члены городского совета ветеранов комсомола.

Новая аллея появилась в сквере 100-летия комсомола Кузнецка, созданном при финансовой поддержке компании РУСАЛ по Соглашению о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Кузбасса.

Создать на улице Обнорского сквер, посвященный комсомольскому движению, предложила в 2019 году инициативная группа во главе с ветераном Новокузнецкого алюминиевого завода Василием Ивановичем Подъяпольским. По традиции, заложенной еще в начале 2000-х основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска, алюминщики поддержали идею создать на месте безымянного пустыря общественное пространство и за несколько лет воплотили ее в жизнь.

На средства алюминщиков здесь была проведена перепланировка пространства, появилась стела, посвященная 100-летию комсомола, обустроены новые пешеходные дорожки и парковочные карманы, установлены осветительные мачты и детская площадка с безопасным покрытием, продолжается озеленение прилегающей территории.

- Компания РУСАЛ вносит весомый вклад в развитие города – предоставляет высокооплачиваемые рабочие места, исправно платит налоги, реализует грантовые программы, выделяет целевое финансирование на обновление существующих и создание новых объектов социальной инфраструктуры. Важно, чтобы в этой созидательной работе участвовало как можно больше горожан, ведь только то, что создано собственным трудом, люди готовы ценить и беречь, - отметил директор по связям с общественностью НкАЗа, депутат Новокузнецкого городского совета народных депутатов Антон Василенко.

Откроется новый сквер в конце октября, в день рождения комсомола.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа