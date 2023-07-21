В Ленинске-Кузнецком санитарка медицинского учреждения обвиняется в причинении ребенку смерти по неосторожности

Прокуратура Ленинска-Кузнецкого утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая обвиняете в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, 45-летняя санитарка одного из детских туберкулезных санаториев области, в мае текущего года, находясь на рабочем месте, в нарушение требований должностной инструкции не сопроводила 2-летнюю пациентку в туалетную комнату, оставив ее там без присмотра. При этом обвиняемой было известно, что в помещении располагается бак с дезинфицирующим раствором.

Спустя некоторое время девочку обнаружили в емкости с жидкостью без признаков жизни.

Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки.

Вину в совершенном преступлении женщина признала.

Уголовное дело направлено в Ленинск-Кузнецкий городской суд.

За совершенное преступление женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

Фото из открытых источников