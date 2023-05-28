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В Лесной Поляне отпраздновали международный день соседей

В честь международного Дня соседей прошёл в ж. р. Лесная Поляна большой праздник.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемерово, в этот раз для празднования выбрали новый микрорайон "Солнечный". 


Праздник провели совместно со Школой грамотного потребителя и ГБУ "Центр развития ЖК и ДК Кузбасса". По словам организаторов, важно, чтобы люди познакомились друг с другом, научились грамотно и бережно использовать общее имущество. С этой целью здесь устроили тематическую викторину. Также была установлена табличка с правилами выгула собак. 

На празднике понравилось всем - и взрослым, и детям. Выступали самодеятельные артисты. Для детворы организовали весёлую эстафету. Работала полевая кухня: всех желающих угощали гречневой кашей и горячим чаем.

 

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово

Культура
Общество
Лесная Поляна
kuzbassnews.ru
28/05/2023
Культура
Общество
Лесная Поляна
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