В мае 2023 году экспорт продукции из лесоматериалов из Кузбасса вырос на 38 % в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проконтролировано 260 тонн и 12900,939 м3 лесоматериалов.

Основные поставки лесоматериалов осуществляются в Китайскую Народную Республику и составляют 260 тонн и 12641,47 м3. Также лес экспортируется в Киргизскую Республику -220 м3, в Республику Казахстан 28,391 м3, в Монголию 6 м3, в Литовскую Республику – 4,4 м3, в Республику Узбекистан – 0,136 м3.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу были отобраны пробы лесопродукции и переданы в лабораторию (ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ) для установления карантинного фитосанитарного благополучия. По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров.