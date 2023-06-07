В мае 2023 года экспорт зерновой продукции из Кузбасса вырос на 325% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу проконтролировано 17970,222 тонн зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна.

Главным импортером оказалась Республика Казахстан. Основные поставки пришлись на зерно пшеницы в количестве – 6952,35 тонн, зерно ячменя в количестве – 2926,45 тонн, отруби зерновых и зернобобовых культур в количестве – 1140,9 тонн и семена рапса продовольственного в количестве 194,6 тонн.

В Республику Беларусь был отправлен значительный объем семян рапса продовольственного, их общее количество составило 3062,3 тонны.

Большую часть муки пшеничной было вывезено в Корейскую Народно-Демократическую Республику в количестве - 1275,9 тонн, в Китайскую Народную Республику в количестве – 443,172 тонн и в Туркменистан в количестве – 607,5 тонн.

В Литовскую Республику был отправлен горох сушеный в количестве 629,2 тонн.

Также для отправки на экспорт были проконтролированы партии крупы манной в Республику Казахстан в количестве 67,6 тонн, в Республику Азербайджан в количестве 67,6 тонн и в Киргизскую Республику в количестве – 40 тонн.