Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В мае из Кузбасса экспортировано около 18 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки.

В мае 2023 года экспорт зерновой продукции из Кузбасса вырос на 325% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу проконтролировано 17970,222 тонн зерновой и зернобобовой продукции, а также  продуктов переработки зерна.

Главным импортером оказалась Республика Казахстан. Основные поставки пришлись на зерно пшеницы в количестве – 6952,35 тонн, зерно ячменя в количестве – 2926,45 тонн, отруби зерновых и зернобобовых культур в количестве – 1140,9 тонн и семена рапса продовольственного в количестве 194,6 тонн.

В Республику Беларусь был отправлен значительный объем семян рапса продовольственного,  их общее количество составило 3062,3 тонны.

Большую часть муки пшеничной было вывезено в Корейскую Народно-Демократическую Республику в количестве  - 1275,9 тонн, в Китайскую Народную Республику в количестве – 443,172 тонн и в Туркменистан в количестве – 607,5 тонн.

В Литовскую Республику был отправлен горох сушеный в количестве 629,2 тонн.

Также для отправки на экспорт были проконтролированы партии  крупы манной в Республику Казахстан в количестве 67,6 тонн, в Республику Азербайджан в количестве 67,6 тонн и в Киргизскую Республику в количестве – 40 тонн.

Общество
kuzbassnews.ru
07/06/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus