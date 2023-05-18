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В Макараке открылась резиденция Бабы Яги

Над воплощением сказки в жизнь потрудились местные жители во главе с автором идеи и организатором Ириной Трубихиной. Основную работу по строительству избушки на курьих ножках выполнил Дмитрий Биткулов. С декором помогли Элла Иванова и Ольга Володина. Некоторый реквизит отдали местные жители, что-то принесла из дома Ирина Трубихина.
Открытие резиденция Бабы Яги провели в формате детского праздника. Ребятишки участвовали в конкурсах, лепили и рисовали Бабу Ягу и даже нашли клад. Затем для детей накрыли праздничный стол. В роли Бабы Яги выступил Александр Колывайлов. Сказочную избушку могут посетить все желающие - доступ свободный.  
Положительные отзывы земляков наверняка вдохновят участников строительства резиденции Бабы Яги на создание в поселке Макаракский Тисульского округа новых сказочных объектов.
Анастасия Колмакова: «Домик получился просто чудесный. Многие дети, местные и приезжие будут в восторге, да и не только дети. Будете недалеко от Макарака, обязательно заезжайте в гости к лесной хозяйке».
Ольга Редекульцева: «Очень круто! Если бы в нашем детстве было такое место, мы бы были частые гости. На фоне леса избушка выглядит просто шедеврально. И баба Яга шикарная! У детей, побывавших в таком месте, останутся яркие впечатления!».

Общество
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kuzbassnews.ru
18/05/2023
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