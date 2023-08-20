В Мариинске действует выставка «Архитектура в бересте»

Творческие работы мастера по бересте Леонида Федоровича Кондакова из Тяжинского округа представлены в музее «Береста Сибири». Родился он 4 августа 1946 года в деревне Чернышево Тяжинского района Кемеровской области в крестьянской семье.

После окончания школы пошел работать. В 1965 году получил тяжелую травму позвоночника, стал инвалидом первой группы. Пять лет спустя выучился на бухгалтера и до пенсии проработал в совхозе. В конце 1990-х годов увлекся резьбой по дереву, изготовлял деревянные ложки, резные доски, объемные фигурки из дерева.

В 2000 году случился инфаркт. С деревом работать стало трудно, поэтому Леонид Федорович освоил работу с берестой. Его произведения неоднократно выставлялись в Доме культуры села Кубитет и на районных выставках. Мастера не стало в апреле 2021 года.