13 октября в Мариинске открылся второй в Кузбассе Центр общения старшего поколения.В мероприятии приняли участие управляющий региональным Отделением Социального фонда России Людмила Бабичук, глава администрации Мариинского муниципального округа Александр Кривцов, представители учреждений-партнеров, члены ветеранских организаций, пенсионеры.

«Сегодня мы с вами открываем новый Центр общения старшего поколения в Мариинске, городе с богатой историей и трудовыми традициями. Здесь живут творческие люди, которые любят свой дом. Для тех, кто вышел на заслуженный отдых, Центр вместе с нашими партнерами — Администрацией Мариинского муниципального округа, городскими учреждениями, творческими объединениями, волонтерами — будет проводить различные встречи и праздники, обучать желающих компьютерной грамотности. Кроме того, здесь всегда можно будет найти новых друзей», — сказала Людмила Бабичук.

В Центре общения старшего поколения будут проходить культурные, спортивные, просветительские мероприятия. Для организации досуга его помещение оснащено всем необходимым: есть мини-библиотека, медицинский уголок и чайная зона, наборы для вязания, настольные игры, видеопроектор для просмотра фильмов и презентаций.

«Очень рад, что в Мариинске сегодня открылся Центр общения старшего поколения. Надеюсь, что гости Центра смогут найти новых друзей, обрести новые интересы и умения, ощутить внимание и заботу», — отметил Александр Кривцов.

Центр общения старшего поколения расположен по адресу: г. Мариинск, ул. Ленина, д. 39а.

Фото из открытых источников