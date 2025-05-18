В Мариинске прошла акция «Ночь музеев»

В зале Боевой Славы музея истории города Мариинска прошла экскурсия «Мариинск – фронту». Участники узнали, как мариинцы ковали Победу в тылу, познакомились с трудовыми подвигами селян, работников промышленных предприятий и эвакогоспиталей. Для эрудитов прошел квиз «Дорогами войны». В музейном кинозале состоялся показ кинофильма «Сестренка», во дворе музея разместилась фотозона «В лесу прифронтовом».

Музей «Береста Сибири» встретил гостей открытием выставки детского творчества. В экспозициях представлены модели военной техники, фигуры солдат и медицинских сестер, панорамы сражений, макеты памятников. Затем состоялась экскурсия «История одного экспоната: партизанская газета на бересте, выпущенная в августе 1943 года». В уютной атмосфере прошла литературно-музыкальная гостиная «СВОих не бросаем», где гости встретились с волонтерами, оказывающими помощь участникам специальной военной операции.

В литературно-мемориальном доме-музее Владимира Алексеевича Чивилихина посетителям представили выставочный проект «Фронтовые зарисовки Петра Плахотного». Цикл работ посвящен периоду Великой Отечественной войны. Гости взглянули на войну глазами художника, участвовавшего в боевых действиях. Петр Плахотный запечатлел своих фронтовых друзей, командиров, бойцов и медсестер.

Всероссийская акция «Ночь музеев»-2025, посвящается Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)