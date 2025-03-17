В Мариинске завершаются последние приготовления к фестивалю «Чивилихинский март»

Вот уже третий год подряд в Мариинске проходит фестиваль-эксперимент «Чивилихинский март». 21 и 22 марта город вновь станет центром притяжения для литераторов, краеведов, журналистов, художников, искусствоведов и всех поклонников творчества Чивилихина.

«Чивилихинский март» – это не просто дань памяти выдающемуся земляку, это площадка для смелых экспериментов и дискуссий. На протяжении двух дней вас ждет насыщенная деловая и развлекательная программа. Начинающие писатели узнают тонкости литературного дела от именитых мастеров слова. Эксперты туристической отрасли обсудят развитие литературного туризма в Кузбассе.

Для тех, кто хочет попробовать себя в журналистике, пройдут интересные тренинги и мастер-классы по журналистике, фотографии, анимации, актерскому мастерству, и представят свои медиа-проекты. Любители изобразительного искусства побывают на мастер-классах по рисованию пастелью, линогравюре и книжной графике. А еще в фестивальной программе интересные выставки, спектакли, мастер-классы и развлекательные программы!

По всем вопросам обращайтесь по телефонам:

8(38443)5-27-54; 8-800-550-82-12

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке: clck.ru/3GVauF

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Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)