В Мариинском округе школьники подарили выпускникам талисманы ручной работы

Ученики Калининской основной школы совместно с мастером центра национальных культур и ремесел города Мариинска изготовили брелоки-обереги в виде четырехлистного клевера с божьей коровкой в центре.

Ребята особо подчеркнули, что создавая подарки для выпускников, стремились не просто сделать красивые аксессуары, а смастерить талисманы двойного действия, приносящие удачу и оберегающие от невзгод.

Согласно народным поверьям, каждый элемент талисмана имеет особое значение. Четырехлистник символизирует удачу, счастье и благополучие во всех начинаниях. Божья коровка считается символом защиты от неприятностей.

Фото: Центр национальных культур и ремесел города Мариинска