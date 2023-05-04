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В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» пройдет интерактивное мероприятие «Подвиг военных связистов»

7 мая 2023 года, с 12:00 до 14:00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) состоится интерактивное мероприятие «Подвиг военных связистов».

Мероприятие в «Кузнецкой крепости», приуроченное ко Дню радио и связи, стало традиционным и будет проводиться совместно с Новокузнецким радиоклубом уже третий раз. В мероприятии также примут участие участники реконструкторского движения.

В этот день на территории музея-заповедника вновь установят палатку с обустроенным в ней узлом связи времён Великой Отечественной войны, где можно будет увидеть настоящее телеграфно-телефонное оборудование того периода, послушать рассказы о тяжёлых буднях военных связистов, их подвигах, а также познакомиться со стрелковым оружием – винтовкой «трёхлинейкой», автоматами ППШ, ППД, которые использовались во время войны.

В ходе мероприятия Новокузнецкий радиоклуб проведет сеансы радиосвязи с радиолюбителями, находящимися в разных точках земного шара, а всем желающим будет предоставлена возможность поупражняться в передаче информации посредством азбуки Морзе.

Участие в мероприятии бесплатно при покупке билета на посещение экспозиции под открытым небом.

Стоимость: общий – 50 руб., льготный – 30 руб., дошкольники – 30 руб.

 

Фото: Кузнецкая крепость

Культура
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kuzbassnews.ru
04/05/2023
Культура
Новокузнецк
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