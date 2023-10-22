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В Мысках 34-летний мужчина обвиняется в убийстве 6-месячного ребенка

20 октября 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение с травмами в области головы 6-месячного младенца. Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, ввиду полученных телесных повреждений через непродолжительное время наступила смерть ребенка. По данному факту следственными органами СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.

Установлена причастность к смерти ребенка его 36-летнего отца: 20 октября 2023 года фигурант, находясь у себя в квартире, расположенной в одном из многоквартирных домов города, нанес своему 6-месячному сыну множественные удары в область головы и тела. С полученными телесными повреждениями ребенка доставили в медицинское учреждение областного центра, где через непродолжительное время наступила его смерть. По предварительным данным, причиной смерти мальчика явилась закрытая черепно-мозговая травма.

Следователем СК России фигурант был задержан, ему предъявлено обвинение, судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратурой  Мысков организована проверка соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
22/10/2023
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