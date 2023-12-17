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В неделю ответственного отношения к здоровью медицинские работники Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова еще раз призвали население проходить диспансеризацию

Для того, чтобы пройти диспансеризацию в поликлиниках НГКБ № 1, пациент может записаться через портал Госуслуги, Врач42, а также по телефону колл-центра (3843) 324-365 или по телефону 122.

По словам фельдшера кабинета медицинской профилактики поликлиники № 9 НГКБ № 1 Екатерины Шабалиной, пройти диспансеризацию может каждый кузбассовец в поликлинике по месту прикрепления. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», курс обследований абсолютно бесплатен. Диспансеризация проходит в два этапа и набор исследований зависит от возраста пациента.

Какие обследования показаны при диспансеризации?

Сначала — обязательные исследования и консультация терапевта.

 

проведение опроса (анкетирование);

 

измерение роста, веса, индекса массы тела;

 

измерение артериального давления;

 

определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови;

 

определение относительного сердечно-сосудистого риска (с 18 до 39 лет – 1 раз в год);

 

ЭКГ в покое (с 35 лет ежегодно);

 

индивидуальное профилактическое консультирование (1 раз в 3 года).

 

Пациентам от 40 лет и старше проводят еще несколько обследований:

 

анализ крови на гемоглобин, лейкоциты и скорость оседания эритроцитов (ежегодно);

 

анализ кала на скрытую кровь (для выявления опухолей и полипов толстого кишечника до 64 лет – 1 раз в 2 года, в возрасте от 65 до 75 лет ежегодно);

 

определение абсолютного сердечно-сосудистого риска лицам (до 64 лет ежегодно);

 

измерение внутриглазного давления (ежегодно);

 

эзофагогастродуоденоскопия (1 раз в возрасте 45 лет);

 

Для женщин:

 

осмотр фельдшером (акушеркой), врачом-гинекологом – ежегодно с 18 лет;

 

взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование для женщин в возрасте от 18 до 64 лет (1 раз в 3 года);

 

маммография проводится в возрасте от 40 до 75 лет – 1 раз в 2 года;

 

Для мужчин:

 

определение простат-специфического антигена в крови в возрасте от 45 до 60 лет – 1 раз в 5 лет и в 64 года.

Напомним: трудоустроенные граждане имеют право взять выходной и посвятить его диспансеризации, а работодатель обязан его оплатить.

Проверьте свое здоровье!

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото). 

Здоровье
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
17/12/2023
Здоровье
Новокузнецк

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