В неделю ответственного отношения к здоровью медицинские работники Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова еще раз призвали население проходить диспансеризацию
Для того, чтобы пройти диспансеризацию в поликлиниках НГКБ № 1, пациент может записаться через портал Госуслуги, Врач42, а также по телефону колл-центра (3843) 324-365 или по телефону 122.
По словам фельдшера кабинета медицинской профилактики поликлиники № 9 НГКБ № 1 Екатерины Шабалиной, пройти диспансеризацию может каждый кузбассовец в поликлинике по месту прикрепления. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», курс обследований абсолютно бесплатен. Диспансеризация проходит в два этапа и набор исследований зависит от возраста пациента.
Какие обследования показаны при диспансеризации?
Сначала — обязательные исследования и консультация терапевта.
проведение опроса (анкетирование);
измерение роста, веса, индекса массы тела;
измерение артериального давления;
определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови;
определение относительного сердечно-сосудистого риска (с 18 до 39 лет – 1 раз в год);
ЭКГ в покое (с 35 лет ежегодно);
индивидуальное профилактическое консультирование (1 раз в 3 года).
Пациентам от 40 лет и старше проводят еще несколько обследований:
анализ крови на гемоглобин, лейкоциты и скорость оседания эритроцитов (ежегодно);
анализ кала на скрытую кровь (для выявления опухолей и полипов толстого кишечника до 64 лет – 1 раз в 2 года, в возрасте от 65 до 75 лет ежегодно);
определение абсолютного сердечно-сосудистого риска лицам (до 64 лет ежегодно);
измерение внутриглазного давления (ежегодно);
эзофагогастродуоденоскопия (1 раз в возрасте 45 лет);
Для женщин:
осмотр фельдшером (акушеркой), врачом-гинекологом – ежегодно с 18 лет;
взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование для женщин в возрасте от 18 до 64 лет (1 раз в 3 года);
маммография проводится в возрасте от 40 до 75 лет – 1 раз в 2 года;
Для мужчин:
определение простат-специфического антигена в крови в возрасте от 45 до 60 лет – 1 раз в 5 лет и в 64 года.
Напомним: трудоустроенные граждане имеют право взять выходной и посвятить его диспансеризации, а работодатель обязан его оплатить.
Проверьте свое здоровье!
Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).