В Новокузнецке благодаря вмешательству прокуратуры Кузнецкого района г. Новокузнецка работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, восстановлены права граждан на благоприятную окружающую среду, коммерческая организация привлечена к ответственности за нарушения требований законодательства об охране труда и окружающей среды.

В ходе проверки деятельности коммерческой организации при осуществлении капитальных ремонтов многоквартирных домов, расположенных на территории Кузнецкого района прокуратурой района установлены факты необеспечения работников необходимыми средствами индивидуальной защиты, не проведении инструктажей по охране труда, стажировки и обучения при допуске к самостоятельной работе, и в процессе работы и др.; захламления территорий многоквартирных домов отходами производства (строительным мусором) в неустановленных законодательством местах.

Прокурором района в отношении коммерческой организации возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.27.1,

ч. 3 ст. 5.27.1, ч. 4 ст. 5.27.1, ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, руководителю организации внесено представление.

По результатам их рассмотрения, назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 240 000 руб., нарушения устранены, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Фото: пресс-служба прокуратуры области