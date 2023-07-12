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В Новокузнецке годовалый ребенок выпал из окна

11 июля в вечернее время в Центральном районе Новокузнецка годовалая девочка выпала из окна второго этажа. По данному факту проводится сотрудниками полиции проверка. Установлено, что девочка находилась в квартире с мамой, которая занималась домашними делами, девочка встала на табуретку, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна. Бригадой скорой помощи ребенок доставлен в больницу, где находится на стационарном лечении. В результате падения ребенок получил серьезные травмы различной степени тяжести.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка в ходе которой будет дана юридическая оценка обстоятельствам произошедшего.

Проведение процессуальной проверки находится на личном контроле у прокурора Центрального района.

Прокуратура Центрального района Новокузнецка напоминает о необходимости усиления контроля  со стороны родителей за своими малолетними детьми с целью предупреждения падения несовершеннолетних их из окон жилых домов. Во избежание несчастных случаев рекомендуется проявлять бдительность, не оставлять детей без присмотра, ограничить доступ к окну и использовать специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно. Пренебрежение родителями своими обязанностями может повлечь как административную, так и уголовную отвественность.

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
12/07/2023
Происшествия
Новокузнецк

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