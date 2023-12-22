Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке матери-одиночке предоставили жилье

По результатам личного приема заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина жительнице г. Новокузнецка предоставлено благоустроенное жилье В октябре 2023 года на личный прием к заместителю Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрию Демешину обратилась жительница города Новокузнецка. Она рассказала, что является матерью – одиночкой и проживает с двумя детьми – инвалидами в многоквартирном доме, 7 лет назад признанном аварийным и подлежащим сносу. Пребывание в ветхом жилье крайне небезопасно и угрожает жизни и здоровью ее детей. По поручению заместителя Генерального прокурора России прокуратурой г. Новокузнецка совместно с Главой города приняты незамедлительные меры для восстановления ее нарушенных прав и решения жилищного вопроса заявительницы. В кратчайшие сроки женщина вместе с детьми переехала из ветхого аварийного жилья в новую двухкомнатную квартиру в Новоильинском районе города Новокузнецка. Жилое помещение проверено на предмет соответствия требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и правилам пожарной безопасности. Счастливые новоселы выразили благодарность органам прокуратуры за внимательное отношение к социальным проблемам граждан. Фото: прокуратура Кузбасса

Общество
kuzbassnews.ru
22/12/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus