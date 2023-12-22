В Новокузнецке матери-одиночке предоставили жилье

По результатам личного приема заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина жительнице г. Новокузнецка предоставлено благоустроенное жилье В октябре 2023 года на личный прием к заместителю Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрию Демешину обратилась жительница города Новокузнецка. Она рассказала, что является матерью – одиночкой и проживает с двумя детьми – инвалидами в многоквартирном доме, 7 лет назад признанном аварийным и подлежащим сносу. Пребывание в ветхом жилье крайне небезопасно и угрожает жизни и здоровью ее детей. По поручению заместителя Генерального прокурора России прокуратурой г. Новокузнецка совместно с Главой города приняты незамедлительные меры для восстановления ее нарушенных прав и решения жилищного вопроса заявительницы. В кратчайшие сроки женщина вместе с детьми переехала из ветхого аварийного жилья в новую двухкомнатную квартиру в Новоильинском районе города Новокузнецка. Жилое помещение проверено на предмет соответствия требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и правилам пожарной безопасности. Счастливые новоселы выразили благодарность органам прокуратуры за внимательное отношение к социальным проблемам граждан. Фото: прокуратура Кузбасса