В Новокузнецке мужчина пострадал от нарушения техники безопасности

Прокуратурой Центрального района Новокузнецка по информации Государственной инспекции труда проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства и законодательства об охране труда в деятельности предприятия.

В ходе проверки установлено, что молодой парень 1992 года рождения был трудоустроен в организацию на должность лущильщик шпона. В ходе работы на станке от вращающегося чурака отлетел осколок и ударил парня по голове, при этом работник находился без каски.

Согласно медицинскому заключению у парня диагностирован ушиб головного мозга тяжелой степени с формированием очагов ушиба в левых височной, теменной и лобных долях. Массивное субарахноидальное кровоизлияние. Открытый проникающий оскольчатый депрессионный перелом чешуи теменной, височной и лобной костей слева, причинен тяжкий вред здоровью. В связи с производственной травмой молодой парень утратил 80 % профессиональной трудоспособности бессрочно, установлена вторая группа инвалидности.

Прокуратурой района в связи с выявленными нарушениями принят комплекс мер реагирования, юридическое лицо привлечено к административной ответственности по частям 1 и 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и нормативных актах Российской Федерации, допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров), назначены наказания в виде предупреждения и штрафа в размере 50000 рублей.

По окончанию длительного лечения работника и установлению всех последствий причиненной травмы прокурор Центрального района г. Новокузнецка, действуя в интересах пострадавшего обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с руководителя предприятия компенсации морального вреда.

Решением Центрального районного суда г. Новокузнецка требования прокурора района удовлетворены, суд обязал виновника выплатить компенсацию морального вреда.

Принятыми прокуратурой района мерами ответчиком было исполнено решение суда в полном объеме, денежные средства в размере 600000 рублей перечислены на счет работника.

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