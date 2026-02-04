В Новокузнецке ОМОН «Рубеж» открыл двери для юных горожан

В Новокузнецке в рамках проекта «Росгвардия – детям», приуроченного к 10-летию со дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудники ОМОН «Рубеж» провели День открытых дверей для юных новокузнечан. Мероприятие было организовано совместно с волонтёрами.

Гостями спецподразделения стали около пятидесяти детей, в том числе дети сотрудников ОМОН, погибших при исполнении служебного долга. Ребята познакомились с особенностями службы в одном из самых технологичных подразделений Росгвардии, узнали о повседневной жизни бойцов и задачах, которые они выполняют.

Начальник медицинской части ОМОН «Рубеж» майор Ирина Г. продемонстрировала основы тактической медицины. Дети узнали о средствах первой помощи и взаимопомощи, а также под руководством специалиста смогли на практике отработать приёмы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

Сотрудники подразделения показали элементы физической и тактической подготовки бойцов. Ребятам рассказали, почему сотрудникам ОМОН необходимо постоянно поддерживать высокий уровень физической формы, совершенствовать приёмы борьбы и навыки самозащиты. Также была продемонстрирована работа сотрудников при отражении нападения вооружённого преступника, после чего дети получили советы по физическому развитию.

Особый интерес у гостей вызвал блок тактической подготовки, в рамках которого они смогли понаблюдать за обучением операторов беспилотных летательных аппаратов. Ребята примерили очки управления FPV-дроном и на собственном опыте попробовали управлять беспилотником.

Самой эмоциональной частью мероприятия стала встреча с четвероногим бойцом отряда. Кинолог спецподразделения вместе со своей служебной собакой продемонстрировал работу по поиску взрывоопасных предметов. С помощью спрятанной имитации собака по запаху определила местонахождение условного опасного предмета. После показательного выступления каждый желающий смог пообщаться с четвероногим напарником, погладить его и сделать памятную фотографию.

Фото: Росгвардия