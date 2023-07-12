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В Новокузнецке открылась выставка архивных фотографий, обработанных с помощью искусственного интеллекта

В честь Дня металлурга в окнах Новокузнецкого художественного музея открылась фотовыставка «Кузнецкстрой и Запсиб. История в цвете». Работы посвящены истории двух металлургических комбинатов – Кузнецкого и Западно-Сибирского, а также рудников Таштагольского района, снабжавших КМК и ЗСМК железорудным сырьем. 50 фотографий обработаны с помощью нейросети. В результате черно-белые снимки приобрели цвет и современную интерпретацию.  

Экспозиция охватывает события с 1926 года – старта исследовательских и подготовительных работ Тельбесбюро для постройки Кузнецкого меткомбината – по 80-е годы XX века. В ней нашли свое отражение строительные будни и свершения, возведение цехов и монтаж агрегатов, захватывающие процессы по выплавке металла, успехи пятилеток и соцсоревнований, отдых заводчан. На обновленных фото – рабочие коллективы, руководители комбинатов, заслуженные металлурги, сотрудники и знаменитые гости предприятий.   

«Мы постарались сделать так, чтобы выставка была интересной широкому кругу посетителей.  Жители нашего города смогут по-новому взглянуть на историю, связанную с металлургическим производством. Здесь есть и легендарные фотографии, которые теперь можно оценить с помощью цветовой палитры, и редкие снимки, которые размещаются впервые. Эта выставка – благодарность нелегкому труду металлургов», – отметил директор РЦКО «Сибирь» Андрей Рогозин.

Архивные фотографии предоставили научно-технический музей им. И. П. Бардина и музей истории и достижений Запсиба. Отредактировал снимки фотокорреспондент РЦКО «Сибирь» Денис Рассохин.

Выставка продлится до 10 августа.

 

Фото: РЦКО «Сибирь»

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
12/07/2023
Культура
Новокузнецк
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