В Новокузнецке прокуратура пресекла нарушения градостроительного законодательства

Прокуратурой Орджоникидзевского района г. Новокузнецка при осуществлении надзора за исполнением законодательства в сфере градостроительства установлено, что на поднадзорной территории осуществляется реконструкция объекта капитального строительства – магазина на улице Дузенко.

В нарушение требований законодательства собственником земельного участка работы начаты в отсутствие разрешения на строительство.

В связи с указанным прокурором района в отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство), которое рассмотрено уполномоченным органом, виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 3,5 тыс. рублей.

В настоящее время работы по реконструкции приостановлены до получения соответствующего разрешения. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области