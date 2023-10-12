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В Новокузнецке прокуратура провела конкурс мини-сочинений об истории своего народа, о малой и большой Родине

В конкурсе приняли участие учащиеся начальных классов МБОУ «Лицей №34». Всего в прокуратуру района поступило 36 работ на темы: «Моя малая Родина», «Кузбасс- моя Родина», «Россия- моя Родина», «Горжусь, что я русский».

Все сочинения написаны с ответственностью, ребята проявили неподдельный интерес и активность.

Работы обучающихся оценивало жюри, председателем которого выступил прокурор Илья Платов. При оценке сочинений учитывались не только грамотность, но и умение самостоятельно мыслить и анализировать, оригинальность.

Первое место в конкурсе заняла творческая работа учащейся 3 класса Посоховой Ники, второе и третье место разделили Баранов Андрей, Шагиарсланова Элина. Победители награждены грамотами.

Прокурор района поздравил ребят с победой, выразил слова благодарности педагогам лицея за качественную подготовку к конкурсу, пожелал ребятам дальнейших успехов в учебе.

 

Фото: Прокуратура Центрального района Новокузнецка

Образование
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
12/10/2023
Образование
Новокузнецк

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