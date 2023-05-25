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В Новокузнецке прошла квест-игра «Безопасное лето»

В преддверии празднования Дня защиты детей помощниками прокурора Центрального района Новокузнецка Элиной Лазаревой и Ксенией Громовой совместно с представителями Следственного отдела по Новокузнецкому району проведен правовой квест «Безопасное лето» с воспитанниками МКУ «Детского дома «Ровесник».

В ходе мероприятия использовались подготовленные прокуратурой района памятки, в форме игры ребята повторяли правила безопасного поведения в быту, общественных местах, при общении с чужими людьми на улице. Детям было разъяснено, как не стать жертвой преступления и не оказаться в ситуациях, создающих угрозу, особое внимание уделено необходимости проявлять осторожность при пользовании социальными сетями. Работником прокуратуры был проведен инструктаж действий при пожаре, после чего в форме игры были проверены действия детей при обнаружении подозрительного предмета.

В ходе мероприятия ребята с азартом разгадывали загадки, рассматривали иллюстрации, рисовали картинки на темы безопасного поведения у водоемов, на дороге, во время прогулок в лесу.

В целях профилактики подростковой преступности подросткам были разъяснены меры уголовной ответственности несовершеннолетних и возможных последствиях нарушения административного и уголовного законодательства.

В итоге игры ребята собрали ключевую фразу «Безопасное лето». Все участники получили сладкие призы.

Работники прокуратуры напомнили о том, что безопасность зависит от соблюдения правил поведения, знать которые должен каждый, пожелали всем присутствующим безопасного летнего отдыха.

 

Фото из открытых источников

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
25/05/2023
Общество
Новокузнецк
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