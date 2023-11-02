В Новокузнецке пройдет интерактивная театрализованная программа «Магия числа N»

4 ноября 2023 года, с 16:00 до 20:00, вмузее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1), в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», состоится интерактивная театрализованная программа «Магия числа N».

Мероприятие пройдет в пространстве постоянной экспозиции Обер-офицерского дома.

Числа, меры веса и измерения окружают людей испокон веков. Но мало кто знает, что современная метрическая система существует не так уж и долго – чуть больше 100 лет! Но как же в старину измеряли расстояние, объемы и многое другое?

Об этом посетители узнают на интерактивном театрализованном мероприятии «Магия числа N», где крестьянки, представительницы купечества и военный расскажут о своем быте и жизни через призму метрологии. Гости музея в этот осенний вечер погрузятся в атмосферу старины и перенесутся в те времена, где расстояние и вес можно было узнать с помощью рук. Затем, посетителям будет предложено закрепить новые полученные знания с помощью занимательных метрологических задач, и узнать, что объединяет современный смартфон и винтовку Мосина?

Для самых маленьких гостей музея будет организована арт-локация с проведением мастер-класса «Крепостюша – домовой». (Стоимость мастер-класса 150 рублей, оплачивается отдельно от билета на интерактивную программу)

Интерактивная программа пройдет в здании Обер-офицерского дома в 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00. Количество мест ограничено: не более 20-ти человек на 1 сеанс.

Стоимость: 260 руб. для обучающихся, студентов и пенсионеров, 380 руб. для взрослых.

Для группового посещения (более 10 человек) необходима предварительная заявка по тел. (3843)36-00-92 или на эл. почту [email protected].

Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость»